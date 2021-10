Pyong Lee publica indireta após reatar com Sammy

Após anunciar a volta do casamento com a influenciadora Sammy, 23, o ex-BBB Pyong Lee, 29, agradeceu as mensagens de apoio que vem recebendo de seus fãs e seguidores e mandou uma indireta em seus Stories.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





"Obrigado pelas mensagens e comentários. Nesses momentos, a gente sabe quem é quem, e como a pessoa é por dentro", escreveu na publicação. "Ótimo dia, pessoal", desejou ainda na mesma foto, onde ele estava dentro de um carro.

Continua depois da publicidade





Os dois anunciaram nesta quarta-feira (20) que haviam reatado a relação, através de publicações feitas em seu Instagram. Juntos, Sammy e Pyong são pais de Jake, de um ano, que nasceu enquanto o youtuber estava no confinamento da 20ª edição do Big Brother Brasil.





Sammy havia anunciado em julho o fim do casamento após a divulgação de um teaser do programa Ilha Record dar a entender que o marido a tinha traído durante as gravações. Porém, quando o reality show foi ao ar, foi mostrado que ele resistiu às investidas da argentina Antonela Avellaneda, 38, durante o confinamento, apesar de ter se deitado com ela embaixo do edredom.

Continua depois da publicidade





Mesmo assim, Pyong e Sammy permaneceram separados. Em longo desabafo nas redes sociais, Sammy publicou imagem dela com o filho e o ex-BBB, disse que se permitiu "conhecer essa nova pessoa" e que nos últimos meses "me conheci, aprendi a me amar e que dependência emocional não é saudável".





"Mas ainda assim continuava sentindo algo, no fundo do meu coração, que martelava na minha cabeça. Em meio aos meus estudos, ouvi uma frase: 'Prefiro fracassar estando com a minha família do que prosperar sem ela'", comentou.





Ela afirma que sempre quis passar por essa jornada ao lado de quem ama. "Também escolhi perdoar, em verdade, o homem que jurei não abandonar diante de Deus. Família é sim propósito de Deus, lute pela sua", finalizou.





Pyong também publicou uma imagem dele com a mulher e o pequeno Jake e falou do perdão que recebeu de Sammy e de sua transformação. "O perdão não é algo merecido. Nós não merecemos, eu não mereço. O perdão nos é dado por amor. A transformação acontece antes disso, acontece no arrependimento verdadeiro. O amor da minha vida me perdoou, por isso hoje é um dia de alegria", escreveu.