Quem é Deyvid, marido de Dona Ruth, que está no meio da disputa pela guarda de Léo

A disputa judicial entre Murilo Huff e Dona Ruth pela guarda de Léo, filho da cantora Marília Mendonça, ganhou novos contornos ao trazer à tona um personagem que, até então, mantinha uma presença discreta fora dos holofotes: Deyvid Fabricio.





Aos 33 anos, o ex-jogador de futebol é casado com Dona Ruth desde 2018 e participou nos bastidores do processo com um depoimento.





Deyvid mantém uma convivência próxima com Léo desde o nascimento do menino, em dezembro de 2019, segundo a dona Ruth. Mesmo sendo bem mais novo que ela, com 56 anos, é chamado de "vovô" pelo garoto e é descrito como uma figura afetuosa, presente no dia a dia da família. "Ela [Marília] era muito grata por Deyvid cuidar do Léo como se ele fosse um neto também. Eu brinco que o Deyvid é o avô mais novo que tem em Goiás", afirmou Dona Ruth em entrevista à revista Veja.





Ela ainda diz que a relação entre eles foi aprovada por Marília Mendonça, que chegou a organizar o casamento dos dois. A cerimônia íntima, que contou com apresentação do cantor Ferrugem, aconteceu antes mesmo da artista se tornar um fenômeno nacional. "Só casei com ele depois que a Marília aprovou e, principalmente, depois que o Léo nasceu", acrescentou Ruth.





Apesar de manter um perfil reservado, Deyvid passou por clubes como Palmas, Goianésia e Aparecidense durante a carreira como goleiro, encerrada em 2017. Desde então, passou a dedicar-se à vida pessoal, especialmente ao lado de Ruth e Léo. Foi ele, inclusive, quem acompanhou a esposa no velório da cantora, após o trágico acidente aéreo em novembro de 2021.





A disputa pela guarda do menino opôs Murilo Huff, pai de Léo, e Dona Ruth. A decisão provisória da Justiça de Goiás deu a guarda ao cantor, que apresentou comprovantes de pagamentos relacionados à saúde e educação da criança. Ruth, por sua vez, contesta a decisão, alegando que sempre zelou pelo bem-estar e pelo patrimônio do neto, e que o ex-genro nunca contribuiu com pensão.





A defesa de Ruth Moreira afirma que a decisão judicial ainda é provisória e que novas provas serão apresentadas ao longo do processo. O depoimento de Deyvid, que testemunhou a rotina familiar e a criação de Léo, foi apontado como um dos elementos que ilustram o contexto emocional por trás da disputa.