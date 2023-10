Reynaldo Gianecchini e Thales Bretas são flagrados juntos em jantar

O ator Reynaldo Gianecchini e o médico Thales Bretas, viúvo do humorista Paulo Gustavo (1978-2021), foram flagrados jantando juntos na Gávea, bairro da zona Sul do Rio de Janeiro, após a peça "A Herança", da qual Gianecchini faz parte do elenco.







Após a apresentação da noite da última sexta-feira (6), eles foram jantar em um restaurante. O flagra foi feito pelo jornal Extra.

Após se alimentarem, Bretas e Gianecchini foram embora juntos no carro do médico.





Desde a morte de Paulo Gustavo, Thales Bretas só assumiu um namoro publicamente até aqui. Ele teve um relacionamento com o cantor Silva, assumido na última edição do Rock in Rio, em setembro de 2022.





Após alguma polêmica e repercussão nas redes sociais, o término aconteceu depois da temporada que passaram em Fernando de Noronha (PE), em janeiro deste ano.