Rihanna exibe barrigão de grávida com look totalmente transparente em Paris

A cantora Rihanna, 34, apostou em um look ousado para acompanhar o desfile da Dior, nesta terça-feira (1º), na Paris Fashion Week. Com um vestido estilo babydoll totalmente transparente ela exibiu o barrigão de grávida de seu primeiro filho.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O modelito escolhido pela cantora contou com uma minúscula tanga preta e sutiã de renda por baixo de uma saia totalmente transparente puxada sobre sua barriga. Ela ainda complementou com botas de couro pretas até a coxa e um casaco combinando.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Os looks ousados e de barriga à mostra viraram uma espécie de rotina para a cantora desde que ela anunciou a espera pelo primeiro filho com o rapper A$AP Rocky, 33, no final de janeiro. O próprio anúncio foi feito por meio de uma sessão de fotos do casal.





Em dezembro de 2021, Rihanna havia desmentido a gravidez em conversa com uma fã. Segundo o site MTO News, duas fontes de Barbados teriam confirmado a notícia que só foi oficializada no mês seguinte. O casal está junto desde janeiro de 2020.





Nas redes sociais, foram muitos os elogios e brincadeiras sobre a cantora na Paris Fashion Week. "Não vejo a hora de o bebê de Rihanna nascer para colocar um casaco nele", brincou um internauta. "Ele vai nascer congelado se continuar assim", disse outro.

Continua depois da publicidade





"Terrível estar grávida ao mesmo tempo que Rihanna. Ela sempre incrível e eu sempre de moletom", afirmou uma seguidora. "Se continuar nesse ritmo, o bebê da Rihanna vai nascer no Madison Square Garden", comentou mais um, se referindo ao estádio mais famoso de Nova York.