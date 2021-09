Roberta Miranda posta foto ousada e relembra 'advertência' de vizinho

A cantora Roberta Miranda, 64, compartilhou com seus seguidores do Instagram uma foto ousada nesta quinta-feira (2), e relembrou uma história na legenda. No registro, ela está fazendo topless e utilizando a cortina para cobrir os seios.

Continua depois da publicidade



"O dia em que recebi uma 'advertência' de um vizinho... Tive que responder (feche você a sua cortina)", escreveu a artista. Nos comentários, os fãs e seguidores de Miranda comentaram a história e apoiaram a atitude da cantora.



"Ele que lute", escreveu uma internauta fazendo referência à atitude do vizinho que "advertiu" a artista. "Certíssima rainha", completou um segundo seguidor. "O que é isso? Maravilhosa!", reforçou outra internauta.

Continua depois da publicidade