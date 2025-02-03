Rodrigo Bocardi sugere retorno ao trabalho após demissão da Globo

Rodrigo Bocardi compartilhou um novo vídeo no Instagram.





Apresentador contou como foi primeiro fim de semana após ser demitido da Globo. "Por aqui tudo certo, uma boa semana pra todo mundo, bom dia! Ah, final de semana, quantas ideias, quantas possibilidades pra gente manter viva essa nossa conexão, que a gente sabe, todo mundo sabe que é muito forte", disse o jornalista, nesta segunda-feira (3).





Ele também sugeriu que deve retornar logo ao trabalho. "Agora estou chegando aqui para um café, me convidaram para um café, vamos tomar um café. Vamos tomar esse café então, o que será que vem pela frente? Um sentimento, ó, um sentimento de que já, já, Rodrigo Bocardi volta já."





Globo anunciou na quinta-feira (30) a demissão de Rodrigo Bocardi por "descumprir normas éticas" da emissora. "Como é de conhecimento de todos, a empresa não comenta decisões de compliance", informou o canal.





Jornalista entrou na Globo em 1999, foi correspondente em Nova York por quatro anos entre 2009 e 2013. Desde maio de 2013, ele apresentava o Bom Dia SP, também com participação direta no Bom Dia Brasil.





Ele também participava de um rodízio de âncoras do Jornal Nacional. A última vez que o profissional esteve na bancada do principal telejornal da emissora foi no dia 25 de janeiro, ao lado de Ana Paula Araújo.



