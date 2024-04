Rodrigo Faro aparece caracterizado como Silvio Santos em teaser de filme

Saiba quem são os 10 brasileiros mais ricos em abril de 2024, segundo a Forbes

A revista Forbes divulgou nesta terça-feira (2) a lista com os brasileiros mais ricos, com patrimônios superiores a US$ 1 bilhão cada. Somadas, as fortunas chegam a US$ 118,1 bilhões (aproximadamente R$ 596 bilhões na atual cotação).