Saiba qual o patrimônio das artistas mais ricas do mundo

Um recente levantamento da Revista Forbes aponta os patrimônios das mulheres mais ricas do mundo em diversas áreas de atuação. E muitas famosas aparecem na lista.







No setor de entretenimento, a atriz Reese Witherspoon, 47, é considerada a mais rica do planeta com uma quantia líquida de US$ 440 milhões de dólares (cerca de R$ 2,1 bilhões). Muito desse montante se deve à venda de parte de sua produtora detentora de projetos como "Big Little Lies". A venda foi de mais de R$ 4 bilhões.