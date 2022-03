Saiba quem é Pete Davidson, que namora Kim Kardashian e vai viajar em nave de Bezos

No dia 23 de março, o ator e humorista Pete Davidson se juntará a cinco pessoas em uma viagem ao espaço numa nave da Blue Origin, de Jeff Bezos. Entre CEOs, filantropos e magnatas poucos celebrizados, o novo namorado da socialite Kim Kardashian conquista seu espaço nas manchetes de celebridades antes de partir nessa aventura para bilionários.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





No último domingo (13), Não demorou muito para que Pete Davidson, o novo namorado da socialite e influenciadora Kim Kardashian, 41, protagonizasse seu primeiro furdunço ao lado da celebridade. Ele mesmo um estrelado, o ator de humorista de 28 anos faz parte do "Saturday Night Live", um dos programas de humor mais tradicionais da TV americana, recebeu uma resposta no último domingo (13) de Kanye West, o rapper e ex-marido da modelo.

Continua depois da publicidade





Quando Davidson respondeu a West, que criticara a Kardashian por deixar a filha deles usar o TikTok, disse que tinha cansado de ficar quieto, e que não deixaria o rapper tratá-la assim, "a melhor mãe que já conheci", como afirmou. Depois, quando o cantor quis saber de onde ele falava, não se intimidou –mandou uma foto deitado, sem camisa. "Na cama com sua esposa".





Os fãs não demoraram para identificar a um "Kim" tatuado no peito do ator. Se sabe, também, que ele traz um "AG" no corpo, em referência à sua ex-namorada, a cantora Ariana Grande.





Davidson começou na televisão em 2013, na série de comédia "Failosophy" da MTV, participou em episódios de diversos programas e teve seu primeiro stand-up televisionado pela emissora. A partir daí, começou a aparecer em shows como o "Jimmy Kimmel Live!", "Comedy Underground with Dave Attell", além de ser convidado para uma participação em "Brooklyn Nine-Nine".

Continua depois da publicidade





Por fim, ele passaria a integrar o elenco do "Saturday Night Live" em 2014, aos 20 anos, como o primeiro membro do programa nascido na década de 1990. Já em 2016, foi destacado pela revista Forbes como um dos destaques na indústria do entretenimento. Mais recentemente, interpretou o personagem Blackguard no filme "O Esquadrão Suicida", de 2021.





Ficou conhecido pelas piadas de humor negro com os cantores Justin Bieber e Snoop Dog, além de ser reconhecido por incluir tristezas de sua vida pessoal e saúde mental nas piadas –como a perda do pai, um bombeiro, no 11 de Setembro–, e discutir problemas de saúde como o transtorno de borderline, com o qual foi diagnosticado, e a doença de Crohn, um problema digestivo que trata com canábis medicinal.





Nas fofocas da mídia americana, já apareceu com as atrizes Kate Beckinsale, Maragaret Qualley e a modelo Kaia Gerber.





O rapaz só apareceu nas redes oficiais da Kardashian na última sexta (11), mas a relação dos dois remonta a outubro de 2021. Na ocasião, ela estava estreando como apresentadora no "Saturday Night Live" e ambos deram um beijo enquanto interpretavam os personagens Jasmin e Aladdin em um quadro.





A partir daí, os paparazzi flagraram os dois em outras situações românticas enquanto os burburinhos se amontoavam nos bastidores, antes de Davidson enfim anunciá-la como sua namorada. Não foi à toa que o conflito com West se estende desde então, em meio ao processo de divórcio das celebridades que tiveram quatro filhos juntos.





Entre os efeitos dessa briga, Davidson excluiu sua conta no Instagram –o que o rapper viu como "uma pequena vitória" para se reaproximar da ex. Ainda assim, depois de se gabar de estar com a mulher, o humorista ainda teria oferecido ajuda para West superar o momento difícil.





"Eu te protejo mesmo que você me trate como merda porque eu quero que tudo seja tranquilo. Mas se você continuar me pressionando como fez nos últimos 6 meses, vou parar de ser tão legal", disse ele.





Entre outras atitudes de West estiveram mandar um carro de flores para a ex e publicar que ainda estava apaixonado e que iria "brigar pela sua família".





Já nesta segunda (14), pelo perfil da agência espacial Blue Origin, Davidson apareceu como um dos seis tripulantes do quarto voo com humanos do programa New Shepard. Outros nomes incluem Marty Allen, CEO da Party America; Marc Hagle, filantropo e magnata, e sua mulher Sharon Hagle, fundadora da ONG SpaceKids Global; Jim Kitchen, professor da Universidade da Carolina do Norte; e George Nield, presidente da Commercial Space Technologies e ex-gerente do Flight Integration Office do programa de ônibus espaciais da Nasa.