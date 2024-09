Sandra Annenberg faz alerta após golpistas usarem vídeo com sua imagem

Sandra Annenberg, 56, fez um alerta ao público sobre golpistas que estão usando a sua imagem.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Nesta terça-feira (24), a jornalista usou suas redes sociais para desabafar sobre o assunto. A apresentadora contou que um grupo de golpistas está usando uma foto sua, adulterada por inteligência artificial, para enganar pessoas e conseguir dinheiro.

Publicidade



Sandra demonstrou sua indignação em vídeo publicado no seu perfil do Instagram. "Estou sendo vítima de uso indevido da minha imagem nas redes sociais. Adulteraram um post que fiz para o 'Globo Repórter' e, com mau uso da inteligência artificial, colocaram outro texto com uma voz que lembra muito a minha. Estão usando a minha credibilidade, construída ao longo de mais de três décadas de telejornalismo, para aplicar golpes".



Ela ainda apontou que o que estão fazendo é crime. "Estou me sentindo ultrajada. O pior de tudo é que tem gente caindo nessa fraude, isso é muito grave, muito triste. Gente que, por acreditar em mim, acha que está vendo algo verdadeiro e cai em uma propaganda enganosa. Isso é estelionato, é crime, e eu e a Globo vamos entrar com todas as medidas cabíveis".



A âncora do Globo Repórter ainda se solidarizou com as vítimas dos golpistas. "Nós somos vítimas do mesmo golpe. E quem está fazendo isso saiba que nós vamos conseguir descobrir [quem foi]".