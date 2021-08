Sandy diz que tinha medo de 'cara de bravo' de Xororó em disco

Sandy, 38, publicou na quarta (25) no Instagram uma foto da capa do disco "Coração Quebrado", de Chitãozinho e Xororó, e relembrou uma história inusitada de infância.

Na época do lançamento do álbum, em 1986, a filha de Xororó tinha três anos. "Eu achava que meu pai estava me olhando com cara de bravo na foto da capa [do disco]...Toda vez que eu passava por ele na prateleira, eu tirava a chupeta, que ainda usava escondida. Hahahaha", escreveu.





Veja o post:

Sandy se prepara para comandar um programa de culinária na HBO Max. O Sandy+Chef é a versão nacional da atração apresentada por Selena Gomez no exterior. "Talvez, este seja um dos convites mais inusitados e, literalmente, saborosos da minha carreira! E nem preciso dizer que topei na hora, né?", afirmou em julho.