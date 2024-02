Sebastião Salgado irá se aposentar da fotografia para se dedicar à edição

O renomado fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado decidiu se aposentar após uma carreira marcada por prêmios e reconhecimento internacional.



Em entrevista ao jornal The Guardian, ele disse que vai se dedicar à edição de seu catálogo, um dos mais reverenciados da fotografia contemporânea. Há 15 anos, o acervo tinha cerca de 500 mil trabalhos. Uma nova contagem está sendo realizada para atualizar esse dado.

O artista é o fotógrafo brasileiro mais celebrado do mundo por sua obra voltada à relação do homem com a natureza.



No ano passado, a Organização Mundial da Fotografia, com sede em Londres, anunciou que ele receberia o prêmio "Outstanding Contribution to Photography" -contribuição notável para a fotografia-, o segundo latino-americano agraciado com a honraria, depois da mexicana Graciela Iturbide em 2021.



A láurea homenageia uma pessoa ou grupo que influenciou de forma significativa o meio fotográfico, explica a organização em um comunicado.



"Sebastião Salgado, um dos fotógrafos mais proeminentes e famosos atualmente no cenário internacional, adquiriu uma enorme reputação por suas notáveis composições em preto e branco desenvolvidas ao longo de uma carreira de mais de 50 anos", afirma o texto sobre o artista.