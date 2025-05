Selena Gomez e Oprah Winfrey irão apresentar categorias no Oscar 2025

Selena Gomez e Oprah Winfrey foram anunciadas como apresentadoras do Oscar 2025.





As duas aparecem na leva de nomes divulgada pela Academia na manhã desta quarta-feira (19), que também coloca artistas como Sterling K. Brown , William Dafoe, Ana de Armas, Lily Rose-Depp e Ben Stiller como responsáveis pela entrega de algumas categorias da premiação, que acontece no próximo dia 2 de março.





Nomes como Whoopi Goldberg, Scarlett Johansson, Amy Poehler e Bowen Yang já haviam sido confirmados como apresentadores.





O mestre de cerimônias dessa edição será o apresentador Conan O'Brien. Ele irá substituir Jimmy Kimmel, responsável pela edição de 2024.





O Oscar será transmitido no domingo de carnaval e será transmitido pela TV Globo para todo o Brasil, a partir das 21h55, com exceção do Rio, que exibirá ao vivo os desfiles de samba do Grupo Especial.





A TNT e o Max também exibem o evento da indústria cinematográfica, a partir das 21h.





