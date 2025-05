Shakira agradece fãs pelas mensagens de carinho após cancelar show

A cantora Shakira foi às redes sociais para agradecer aos fãs que têm enviado mensagens de apoio a ela após o cancelamento de show.



A cantora precisou cancelar a apresentação que faria neste domingo (16) em Lima, no Peru, após ser hospitalizada devido a fortes dores abdominais. A colombiana está em viagem pela América do Sul com sua nova turnê, "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour".

"Obrigada a todos por suas mensagens de carinho. Me dão tanta força! Amo vocês com todo o meu coração", declarou.



Ela abriu a série de shows no Rio de Janeiro, no último dia 11, e passou ainda por São Paulo, no dia 13. A parada no Peru viria na sequência, com shows no domingo e também nesta segunda (17) –ela não informou se esta segunda apresentação será mantida.