Silvio Luiz está intubado, em coma induzido e não pode fazer hemodiálise

Internado no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, o narrador Silvio Luiz está intubado e em coma induzido. Ele sofreu um derrame trabalhando na transmissão digital da Record em Palmeiras x Santos, final do Campeonato Paulista ocorrida ainda no mês passado.

Ele não pode fazer hemodiálise (tratamento para pacientes com insuficiência renal) devido à fragilidade decorrente da idade avançada -o narrador completa 90 anos em julho. Silvio, portanto, está respirando com ajuda de aparelhos.

É a segunda internação recente do locutor. Ele chegou a ser hospitalizado no dia da final do Estadual, mas se recuperou e voltou para casa poucos dias depois.

O narrador deixou a transmissão logo após o segundo gol do Palmeiras na vitória por 2 a 0 sobre o Santos. Ele foi prontamente atendido pela equipe de socorristas e médicos da Record TV.



Desde 2022, Silvio é a voz das transmissões digitais do Paulistão da Record no portal R7 e no PlayPlus, ao lado dos humoristas Bola e Carioca.



Ele é um dos narradores mais famosos do Brasil e fez história com bordões como "olho no lance", "pelo amor dos meus filhinhos" e "pelas barbas do profeta".