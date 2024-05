Técnico Emerson Ávila deixa comando do Londrina EC após 18 partidas

O Londrina EC comunicou, na manhã desta terça-feira (14), a saída de Emerson Ávila do comando técnico da equipe alviceleste após 18 jogos, com o retrospecto de cinco vitórias, sete empates e seis derrotas. Sob o comando do treinador, a equipe alviceleste marcou 23 gols e sofreu 30.





Segundo o Clube, a decisão faz parte do movimento inicial de uma nova nova etapa do planejamento do Departamento de Futebol.

Além do treinador, também deixam o time o auxiliar Márcio Goiano, o preparador físico Quintiliano Lemos e o preparador de goleiros Edson Sabiá.

"Agradecemos aos quatro profissionais pelo período de trabalho e pelo comprometimento. Desejamos sucesso no prosseguimento de suas carreiras", afirma o Londrina EC em nota oficial.

Nesta terça-feira, o treinamento da equipe será comandado por Allan Santhiago, técnico da equipe Sub-20 do Tubarão.