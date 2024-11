Sophie Charlotte tem perfil hackeado

Sophie Charlotte, 35, teve seu perfil no Instagram invadido por golpistas. Na noite desta segunda-feira (25), os seguidores da atriz se depararam com postagens estranhas, em que ela, supostamente, oferecia um trabalho rápido com dinheiro fácil na conta. Ela conseguiu apagar postagens feitas após ter o perfil hackeado.



Na conta de Sophie, apareceram stories com "oportunidades de trabalho rápido" para "renda extra". Além das publicações nos stories, os golpistas também compartilharam uma imagem no feed, de "nota de esclarecimento", afirmando que não iriam apagar as postagens feitas.

A artista ainda não se pronunciou sobre o assunto. Sophie não foi a única famosa que já teve sua conta invadida.



Ainda nesta segunda-feira (25), a apresentadora Ana Clara Lima, 27, precisou alertar seus seguidores através do X (antigo Twitter) que hackers entraram em seu Instagram. Na rede social, os golpistas divulgaram links de um suposto investimento.

"Pessoal, meu insta foi hackeado. Por favor, não cliquem em nada! Já estou resolvendo por aqui". Outras celebridades como Fernanda Bande, Romulo Estrela, Davi Brito, Monique Alfradique, Luiza Possi e Marina Ruy Barbosa também já enfrentaram o mesmo tipo de situação.