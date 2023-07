Stênio Garcia tem significativa melhora clínica mas sem previsão de alta, diz hospital

O quadro de saúde de Stênio Garcia, 91, melhora a cada dia. O ator apresenta melhora clínica constante, de acordo com a assessoria de imprensa do Hospital Samaritano Barra, onde ele permanece internado após sofrer uma septicemia, infecção grave e generalizada.





"Stênio Garcia permanece internado na unidade, com significativa evolução clínica. O estado de saúde do paciente segue em melhora progressiva", afirma a rede. Porém, ainda não há previsão de alta.

Publicidade

Publicidade





O artista está em observação desde o último sábado (1º), quando foi levado ao hospital com forte dor nas pernas. Antes disso, ele havia se consultado com médicos na última quarta-feira (28), resultado de uma inflamação no nervo ciático descoberta no início do mês.





De acordo com a médica geriatra Roberta França, a septicemia é um processo inflamatório agudo, que ocorre diante de uma infecção.





"A septicemia pode acontecer após um procedimento cirúrgico, intervenção de qualquer natureza ou até de uma ferida aberta que inflama e a pessoa não cuidou adequadamente", explica. "O corpo não consegue dar conta e tenta responder de forma mais agressiva, piorando o quadro de saúde do paciente. Nestes casos, a internação é obrigatória."