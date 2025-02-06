Surfista Pedro Scooby estreia no OnlyFans

Pedro Scooby anunciou nesta quinta-feira (6) o lançamento de sua página no OnlyFans, plataforma conhecida nas redes sociais pelos conteúdos adultos. Porém, o objetivo do atleta, ele garante, é outro. "Vou mostrar conteúdos exclusivos sobre meu lifestyle e criar uma nova conexão com o meu público".





Atualmente se preparando para o Big Wave Challenge, principal campeonato de ondas gigantes do mundo, em Portugal, o surfista diz que pretende transformar a plataforma em um espaço para mostrar sua rotina de treinos, bastidores das competições e momentos de lazer. "Quero compartilhar o que há por trás das câmeras, desde os preparativos para encarar as ondas até os momentos mais leves do dia a dia", explicou.

O ex-bbb, da edição de 2022, também destacou que sua página será gratuita e focada no universo do mar "Não é o que vocês estão pensando. O OnlyFans contratou vários atletas pelo mundo para mostrar mais do esporte. Vocês vão ver meus treinos, meu preparo e minhas viagens incríveis", explicou.





A estratégia de investir em conteúdos como o de Scooby foi anunciada pela CEO da empresa, Kelly Blair, em outubro do ano passado. Ela afirmou que a empresa não vive só de pornô e é um ótimo lugar para monetizar materiais diversos.





Atual campeão do evento -título conquistado no início de 2024 ao lado de Lucas Chumbo-, Scooby se torna o segundo a aderir a plataforma, seguindo os passos do havaiano Billy Kemper. Ele se junta a outros atletas, como Charles do Bronxs (UFC), Whindersson Nunes (boxe), Alysha Newman (salto com vara) e Nick Kyrgios (tênis).



