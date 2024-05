Susana Vieira diz ter leucemia incurável, mas está 'em paz'

Entrevistada pelo Fantástico, a atriz Susana Vieira, 81, revelou que tem uma doença incurável, mas que "está em paz" com o diagnóstico. A artista tem Leucemia Linfocítica Crônica.



"Não tem cura e não adianta fazer transplante de medula. E eu tenho outra doença de sangue, que chama anemia hemolítica autoimune. É óbvio que com a medida que você vai ficando com mais idade, você fica preocupada. Então essa doença, parece que foi Deus, me deixou em paz. Eu estou em paz. Estão em remissão", contou.



No dia 9 de maio, Susana reuniu amigos para o lançamento de sua biografia "Senhora do Meu Destino, A Biografia", da Globo Livros. Além da saúde, ela fala na obra sobre outras coisas, como o fato de ter aprendido a tomar banho frio desde que descobriu na internet que esse seria um truque para ficar mais jovem.



"Tomar banho gelado, dormir muito, andar uma hora... Têm mais duas coisinhas que não me lembro. Não tem nada de sexo, não", brincou a dona de contrato vitalício com a Globo. "Graças a Deus, sou amada por 133 milhões de pessoas, e a própria emissora sabe quem é quem na televisão", afirmou na ocasião.