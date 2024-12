Sylvester Stallone irrita vizinhos com proposta de cercar mansão na Flórida

Com a alegação de que precisa bloquear algas e detritos, o ator Sylvester Stallone, 78, pediu autorização às autoridades locais para instalar uma barreira flutuante na água ao redor de sua mansão. Só que essa medida já incomoda a vizinhança.



Segundo informações do jornal local Palm Beach Post, documentos oficiais indicam, na verdade, que o objetivo principal é impedir que navegadores se aproximem da propriedade avaliada em cerca de R$ 211 milhões pela cotação atual. A questão dos detritos seria algo secundário.

O casarão foi adquirido por ele em 2020 e foi para lá que ele e sua família se mudaram definitivamente no início de 2024, após venderem um casarão na Califórnia.



Conforme a publicação, os vizinhos acreditam que, caso a cerca seja autorizada, transformaria Stallone no "dono da água". Apesar de o pedido ter sido feito em 2022, só agora que os vizinhos ficaram sabendo e foram pegos de surpresa.

A estrutura teria formato de "L" e seria ancorada no fundo do curso d'água usando um sistema de cordas e estacas. A estrutura permitiria que animais marinhos nadassem por baixo ou ao redor da barreira em cada extremidade.



No local ele vive com a mulher, Jennifer Flavin, 56, e as filhas Scarlet, Sistine e Sophia.