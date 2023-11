Sylvester Stallone revela que era abusado pelos pais em documentário da Netflix

Nesta sexta-feira (3), estreou na Netflix o documentário "Sly", que conta a história do astro Sylvester Stallone. No filme, o ator revela que era abusado pelos pais.





Stallone, ao lado do irmão Frank Jr., conta que eles eram submetidos a castigos corporais pelos pais. Os atos violentos iam desde surras com escovas de cabelo até a uma tentativa de enforcamento por parte de seu pai.

Ele recordou um episódio de quando tinha apenas 13 anos, praticava polo e seu pai saiu das arquibancadas para agredi-lo. "Eu puxei o cavalo para me preparar para outro lançamento, e ele saiu da arquibancada, me agarrou pelo pescoço, me jogou no chão, pegou o cavalo e saiu do campo. E eu deitei lá e disse: 'Nunca mais quero ver um cavalo em toda a minha vida'", contou.





Os irmãos também falam sobre as violências vividas pela mãe. "Ela era muito hábil com a escova de cabelo velha e a escova de banho, e tinha unhas compridas que nunca quebravam", disse Frank.





Por fim, Sylvester reflete sobre o peso das dores da infância na vida adulta. "Eu sei que recebi um certo tipo de ferocidade do meu pai, sem dúvida", afirma.





Assista ao trailer: