Taylor Swift entra para a lista de bilionários da Forbes após The Eras Tour

Taylor Swift, 34, entrou para a lista de bilionários da Forbes.



A cantora apareceu na lista de bilionários da revista norte-americana. Ela ocupa a posição #2545 do ranking, com fortuna de US$ 1,1 bilhão (R$ 5,5 bilhões).



Taylor se tornou bilionária em outubro de 2023. Segundo a Forbes, a artista alcançou a posição após o faturamento com a turnê mundial The Eras Tour, além do valor de seu catálogo de músicas.



Ela é a primeira cantora a chegar no ranking apenas com o faturamento de suas canções e apresentações. Sua fortuna inclui mais de US$ 500 milhões em riqueza estimada acumulada com royalties e turnês, além de um catálogo de músicas no valor de US$ 500 milhões e cerca de US$ 125 milhões em imóveis, ainda de acordo com a Forbes.