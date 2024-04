Polícia Civil do Paraná lança cartilha com orientações sobre golpes digitais

Golpes

A cartilha trata de golpes clássicos como o “golpe do Bilhete Premiado”, quando uma vítima é abordada em via pública, o estelionatário se passa por uma pessoa humilde que possui um bilhete premiado. Posteriormente, os golpistas convencem a vítima a transferir valores, entregar cartões e outros itens financeiros para o falso vencedor como garantia para o recebimento do prêmio.

Após troca de mensagens envia fotos íntimas e, em seguida, um suposto parente ou falsa autoridade policial entra em contato dizendo que a jovem era, na verdade, menor de idade.

Orientações



A principal dica da PCPR é desconfiar e ficar sempre alerta, principalmente quando alguém fizer uma abordagem oferecendo dinheiro.



Caso se veja vítima de qualquer tipo de golpe, imediatamente registre o B.O (boletim de ocorrência).

No Estado do Paraná, o B.O pode ser feito de forma online, através do site da PCPR, ou na delegacia mais próxima.