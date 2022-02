Tico Santa Cruz sai das redes por saúde mental e Digão rebate

Mais um capítulo de briga entre os roqueiros Tico Santa Cruz, do Detonautas, e Digão, do Raimundos, está instaurado. Recentemente, Tico anunciou que sairia de algumas redes sociais por conta de sua saúde mental, mas Digão o chamou de oportunista e disse que ele faz tudo para aparecer.



Na última quinta (17), pelo Twitter, Tico fez sua última postagem. "[Por] Uma questão de saúde mental, estou me retirando dessa rede. Agradeço aos seguidores a compreensão. Até logo", publicou ele.

Dias depois, Tico usou o Instagram para reforçar seu posicionamento contra o ódio que recebe tanto no Twitter quanto no Facebook e explicou melhor a sua decisão.



"Procurei um médico -como todos devemos fazer- e estou em processo terapêutico. Vou manter essa rede com conteúdos leves e meus trabalhos para que quem gosta de mim possa saber das atividades profissionais. Mas não me surpreende em nada a quantidade imensurável de ataques, crueldade, incentivo à suicídio e crimes cometidos por pessoas que se dizem 'cidadãos de bem'", postou.



"Chega um momento que, ou você se resguarda para se recuperar ou caminha sem freio em direção ao abismo. Primeiro lugar minha saúde e das pessoas que amo, porque sem isso não sou capaz de lutar por nada", emedou Santa Cruz.

Porém, em publicação irônica pelas redes sociais, o antigo desafeto de Tico, o roqueiro do Raimundos Digão, fez chacota com a situação ao escrever: "Bom dia para quem trabalha e não precisa sair de rede social por problema de saúde mental".



Esse fato revoltou Tico que em publicação já apagada escreveu que a fala tratava-se de "maldade e canalhice".



Horas depois, a briga só aumentou. Digao resolveu escrever sobre o comportamento de Tico e o chamou de invejoso, oportunista e aproveitador. E também lembrou de problemas antigos com ele.



"Se revoltou, Titica? Lá atrás na hora de se juntar aos 'pela-saco' para me linchar você não se preocupou com minha saúde mental. E você falou merda, provou do próprio veneno, não se retratou como um bom oportunista que vende até a própria mãe para ter mídia", escreveu.



"Não me curvo a invejoso, mentiroso, aproveitador e oportunista. Fiz chacota com o fato de ele usar uma coisa séria para tirar o foco da imensa idiotice que falou, não se retratou e foi linchado. Esse sujeito é capaz de qualquer coisa para conseguir atenção da mídia inclusive pagar de coitado", emendou Digão ao também reconhecer que se arrepende de um dia ter aberto as portas de sua casa para o hoje desafeto.