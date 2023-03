Tio do MC Guimê critica Lexa e Anitta após expulsão do sobrinho no BBB 23

O tio do MC Guimê criticou a esposa do sobrinho, a cantora Lexa, após a expulsão do funkeiro no reality show BBB (Big Brother Brasil) 23. Segundo ele, Lexa fez muito "drama" e não pensou duas vezes em viajar com a "rainha da p*taria", referindo-se à Anitta.





No comentário, Amarildo Pinho escreveu: "Trutão, tomara que o drama da sua senhora não lhe traga muitos prejuízos e você consiga permanecer na sua caminhada! Tá meio estranho tanto drama e depois viaja com a rainha da p*taria. Só quem bebe sabe as mancadas que damos embriagados. Fé e marcha".

Publicidade





Após saber das atitudes de Guimê dentro da casa, Lexa disse que ia se afastar das redes sociais e gravou um vídeo chorando. Devido a isso, a declarada melhor amiga dela, Anitta, publicou em seu Twitter que vai "meter a colher" e levar a funkeira para uma viagem.





Até o momento, nenhum dos citados por Pinho comentou a declaração.