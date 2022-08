Trajetória de Anne Heche inclui infância difícil, abusos e namoro gay

A atriz Anne Heche, 53, está em coma após sofrer um acidente de carro nos Estados Unidos, na última sexta-feira (5). Conhecida por filmes como "Seis Dias e Sete Noites" (1998) e "Volcano" (1997), ela teve uma infância difícil, tendo sido abusada sexualmente pelo pai, e um relacionamento que virou sensação da mídia com a apresentadora Ellen DeGeneres, 64.

Anne Heche estava afastada dos cinemas e da TV há alguns anos quando se envolveu em um grave acidente de carro na sexta passada (5). Seu carro atingiu uma casa e pegou fogo, em Los Angeles, nos EUA. A atriz foi socorrida com queimaduras no corpo. Nesta segunda (8), um representante afirmou que seu estado é "extremamente crítico".





"Ela tem lesões significativas no pulmão que exigem uma ventilação mecânica e os médicos também diagnosticaram que a atriz irá precisar de intervenção cirúrgica para cuidar das queimaduras pelo corpo", disse em um comunicado. Heche não teria retomado a consciência desde o acidente e a polícia quer saber se ela estava alcoolizada na ocasião do acidente.