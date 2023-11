Trio invade casa dos pais de Bruna Biancardi, mãe da filha de Neymar

Três homens armados invadiram a casa dos pais da influenciadora digital Bruna Biancardi, mãe da filha de Neymar, na madrugada de terça-feira (7) em Cotia, na Grande São Paulo.





Biancardi e Mavie, a bebê do casal, não estavam no local na hora da ocorrência, por volta das 3h.

O bando teria aproveitado a falta de energia elétrica ocasionado pelas tempestades da sexta-feira (3).





O imóvel é em um condomínio fechado e um dos criminosos, que foi preso, seria vizinho das vítimas.

Os pais de Biancardi, de 50 e 52 anos, chegaram a ser feitos reféns, levados para um cômodo amarrados e amordaçados.





Os bandidos não encontraram dinheiro no cofre da residência, porém, levaram outros objetos de valor e fugiram.

Os outros dois autores ainda são procurados.





"Passando para tranquilizar amigos, familiares e vocês que me acompanham. Eu, Mavie e minha irmã não estamos mais morando lá, e não estávamos no momento. Graças a Deus está tudo bem com eles. Coisas materiais a gente reconquista. O importante é que todos estão bem e que os envolvidos estão sendo encontrados", escreveu Biancardi nas redes sociais.





"Dia triste, mas graças a Deus estão todos bem", publicou o atacante do clube saudita Al-Hilal.





Veículos de imprensa local relataram a possibilidade de os criminosos terem planejado sequestrar Biancardi e Mavie, mas a informação não foi confirmada até o momento.