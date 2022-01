Tristan Thompson assume filho de outra mulher e se desculpa com Khloé Kardashian

O jogador de basquete canadense Tristan Thompson, 30, foi ao Instagram para se desculpar com Khloé Kardashian, 37. Isso porque um teste de paternidade confirmou que ele tem um filho fora do casamento com a personal trainer Maralee Nichols, com quem teve um breve romance. O bebê nasceu em 1º de dezembro.

"Hoje, um teste de paternidade revelou que sou pai de uma criança com Maralee Nichols. Eu assumo total responsabilidade de minhas ações. Agora que a paternidade foi confirmada, espero podermos criar nosso filho de forma amigável. Peço desculpas sinceras a todos que magoei ou desapontei durante esse processo, de forma pública ou privada", começou ele.

Na sequência, se referiu diretamente à Khloé. "Khloé, você não merece a dor e a humilhação que te causei. Você não merece a forma como te tratei ao longo dos anos. Minhas ações certamente não condizem com a forma como eu te vejo. Eu tenho o maior respeito e amor por você."





De acordo com o Daily Mail, o atleta, que já é pai de duas crianças, namorava Khloé Kardashian quando concebeu um filho com a personal, em março de 2021 durante um aniversário. Ele teria chegado a oferecer US$ 75 mil (R$ 424 mil) para que ela abortasse. Ambos se comunicavam por meio de um aplicativo de mensagens e marcavam de se ver.





Até mesmo Lamar Odom, ex de Khloé, foi às redes para declarar seu apoio a ela. "Eu realmente desejo nada além do melhor para ela e espero que possamos nos reconectar e conversar um dia como amigos", publicou.

Essa não é a primeira vez que esse tipo de coisa atinge o casal. Em 2020, o advogado do casal Khloé Kardashian e Tristan Thompson divulgou uma carta em que exigia que a modelo Kimberly Alexander parasse de "difamá-los com mentiras maliciosas e ilusórias" relacionadas à paternidade de seu filho, que ela alegava ser do jogador da NBA.





Segundo o canal E!, Tristan fez um teste de paternidade em janeiro daquele ano, mas o resultado deu negativo. Kimberly, então, passou a fazer alegações de que o casal teria fraudado o teste, além de ter solicitado um segundo exame do jogador, pedido que teria sido aceito por Tristan Thompson.





O advogado Marty Singer afirma que a única exigência feita pelo jogador de basquete era que o novo teste fosse feito em um laboratório credenciado pela AABB (Associação Americana de Bancos de Sangue), o que levou a modelo a questionar a idoneidade do primeiro laboratório em suas redes sociais.





O representante do casal afirmou ainda que a modelo estava tentando ter seus 15 minutos de fama, mas destacava que Khloé e Thompson "não tolerarão sua conduta desprezível".





A separação de Khloé Kardashian com Tristan Thompson aconteceu depois de a socialite descobrir que Tristan a traiu, mais uma vez, com o agravante da amante desta vez ser Jordyn Woods, a melhor amiga de Kylie Jenner (meia-irmã da Kardashian). A informação foi divulgada pelo site americano TMZ, que ouviu fontes próximas à família.





Segundo relatos, o jogador de basquete teria sido visto em uma festa, em fevereiro de 2019, beijando Jordyn, e uma fonte próxima as Kardashian teria dito que Khloé já havia "sofrido demais". No Twitter, Tristan disse nos dias seguintes que se tratava de uma notícia falsa.





Em 2017, um dia antes de Khloé conceber True, foram divulgados vídeos de Tristan com outras mulheres em um hotel em Nova York. Ainda assim, a Kardashian decidiu seguir o relacionamento, especialmente por conta da filha.