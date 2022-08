Vaquinha para moradora de casa atingida por Anne Heche passa de R$ 500 mil

Uma vaquinha virtual iniciada por amigos da moradora da casa atingida pela atriz Anne Heche no acidente acontecido na última sexta arrecadou mais de R$ 500 mil reais até esta terça-feira (9).







A arrecadação virtual foi iniciada por amigos de Linny Mishele, mulher que vivia no local. Na última sexta, o carro de Anne se chocou com a casa de Mishele. No impacto, tanto o carro da atriz quanto a casa de Mishele pegaram fogo. 59 bombeiros foram necessários para apagar as chamas.





Os vizinhos John e Jennifer Durand iniciaram uma página np GoFundMe, um portal de "vaquinhas" internacional, para Mishele, de forma ajudá-la a reconstruir sua vida - ela perdeu todos os seus pertences no incêndio causado pela colisão.





Na descrição da vaquinha, os vizinhos dizem que Mishele perdeu tudo, exceto "alguns pertences sentimentais danificados".





"Lynne vive com seus lindos filhotes Bree e Rueban, e a tartaruga Marley na casa que foi destruída esta semana por um carro entrando em alta velocidade, o que causou um incêndio. Lynne e sua família escaparam por pouco de danos físicos, e por isso estamos muito, muito gratos. A casa, no entanto, foi completamente queimada", diz a descrição da vaquinha.







"Lynne perdeu toda a sua vida de posses, lembranças, todos os equipamentos para seus negócios", continua a descrição no site.





"Com a ajuda dos bombeiros, ela conseguiu retirar alguns pertences sentimentais danificados dos destroços. Todo o resto desapareceu", acrescenta ainda o texto.





Ao Daily Mail, um vizinho de Lynne falou sobre o acidente.





"Ela tem sorte de estar viva. Ela estava tremendo quando me disse que estava na sala de estar exatamente onde o carro havia batido", disse ele ao portal.





Até a publicação dessa reportagem, a vaquinha já havia arrecadado 114 mil dólares, o equivalente a R$ 585 mil.