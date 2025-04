Veja repercussão da morte do autor Mario Vargas Llosa

O presidente francês Emmanuel Macron e outras figuras políticas se manifestaram sobre a morte de Mario Vargas Llosa. O Nobel de Literatura peruano morreu neste domingo (13), aos 89 anos.





A repercussão do acontecimento na esfera política lembra como a literatura de Vargas Llosa se entrelaçou com questões políticas e sociais. Defensor convicto do liberalismo, ele disputou uma eleição presidencial em seu país natal, em 1990, pela coalizão liberal de direita Frente Demócrata.





Veja a repercussão.





"Seu gênio intelectual e sua vastíssima obra permanecerão como um legado imperecível para as futuras gerações. Expressamos nossas mais sinceras condolências à sua família, amigos, leitores e ao mundo das letras. Descanse em paz, ilustre peruano de todos os tempos."

Dina Boluarte presidente do Peru





"Mario Vargas Llosa foi um escritor gigante, que descreveu a América Latina por uma escrita de dores reais em uma ficção delicada e provocadora. Além disso, foi um intelectual de primeira linha e, independentemente de se concordar ou não com seu ideal liberal, um democrata em todos os momentos, que merece todo o nosso respeito"

Gabriel Boric presidente do Chile





"Vargas Llosa foi uma figura central na literatura e na cultura latino-americanas. [...] Nos anos 1960, a literatura latino-americana viveu um período de desenvolvimento acelerado conhecido como El Boom, e Vargas Llosa esteve no centro dessa explosão criativa. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 2010 'por sua cartografia das estruturas de poder e suas imagens contundentes da resistência, revolta e derrota do indivíduo.'"

Academia sueca responsável prêmio Nobel de Literatura





"Mario Vargas Llosa era da França, pela Academia, por seu amor à nossa literatura e ao nosso universalismo. Com sua obra, ele contrapôs a liberdade ao fanatismo, a ironia aos dogmas, um ideal feroz diante das tempestades do século."

Emmanuel Macron presidente da França





"Citação Com profunda tristeza, recebo a notícia do falecimento do grande mestre latino-americano e universal, Mario Vargas Llosa, Prêmio Nobel de Literatura. Fomos companheiros na defesa da liberdade e da democracia. Que descanse em paz. Minhas condolências à sua família."

Felipe Calderón ex-presidente do México (2006 - 2012)





"Lamento profundamente o falecimento de Mario Vargas Llosa, um grande defensor da liberdade. Ele deixa uma marca inesquecível na história do nosso tempo."

Patricia Bullrich Ministra da Segurança da Argentina





"A literatura em espanhol se despede de Mario Vargas Llosa, mestre universal da palavra. Minha gratidão como leitor por uma obra imensa, por tantos livros fundamentais para entender o nosso tempo. Em nome do Governo da Espanha, envio minhas sinceras condolências à família, aos amigos e à grande comunidade de leitores e leitoras em todo o mundo."

Pedro Sánchez presidente da Espanha