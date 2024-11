Velório de Liam Payne foi marcado por tensão no reencontro do One Direction

O funeral de Liam Payne, que aconteceu nesta quarta-feira (20), teria sido marcado pela tensão no reencontro dos ex-integrantes do One Direction.





O velório foi a primeira vez que Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan e Louis Tomlinson se reuniram em mais de 7 anos. A última vez que os membros da banda estiveram juntos foi em dezembro de 2016, quando Louis fez uma homenagem no X Factor após a morte de sua mãe.





Pessoas próximas detalharam os bastidores do reencontro. "É absolutamente trágico que a banda teve que se reunir no funeral de um deles. Eles eram tão próximos, mas como em qualquer grupo, brigas acontecem, pessoas mudam e muitas vezes há milhares de quilômetros entre elas. Mas todos eles queriam estar lá para seu velho amigo", disse uma fonte DailyMail.





"Eles estão devastados pela morte do Liam. Eles foram como irmãos durante os seus anos mais formativos e dividiram tanta história juntos. Mas ficar cara a cara em um evento tão trágico assim deve ter sido muito difícil."





Testemunhas relataram que não houve muitas interações entre os ex-colegas de grupo. Harry foi o primeiro a chegar ao velório acompanhado do apresentador James Corden, que também era próximo a Liam. Niall chegou separadamente com a namorada, Amelia Woolley. Apenas Zayn e Louis foram vistos conversando.





Depois do velório, cada um dos artistas seguiu seu caminho. Harry e James foram embora do local sem mais delongas. Zayn também deixou o funeral sozinho. Niall fez questão de levar uma cópia do material que foi distribuído na cerimônia, que tinha duas fotos de Liam.





Houve ainda certa tensão com a presença de Simon Cowell, jurado do X Factor, que foi fundamental para alçar o One Direction à fama. O produtor não foi visto conversando com nenhum dos integrantes do grupo. No entanto, ele consolou o pai de Liam, Geoff Payne.





Parte do climão se deve à relação delicada entre Simon e a família Payne, especialmente por tudo que a fama causou na vida do cantor. "Geoff é um homem muito amoroso. Ele sofreu com o Liam ter ficado famoso. Foi Simon quem deu tanto para o Liam, mas também foi ele quem tirou tanto dele, então deve ter sido difícil para Geoff", disse uma fonte.





A cantora Cheryl Tweedy, mãe do filho de Liam, ficou muito emocionada na cerimônia. Ela fez votos de que garantiria que o filho, Bear, nunca esqueça o pai. Ela foi acompanhada pelas ex-colegas do grupo Girls Aloud, Nicola Roberts e Kimberly Walsh.





