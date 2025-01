“Vermelho” é a música destaque do estudo do Ecad nos 30 anos de Gloria Groove

“Vermelho” é um dos hits da cantora e compositora Gloria Groove. É a música de autoria da drag queen mais tocada nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública no Brasil. São dados fazem parte do estudo produzido pelo Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) para as comemorações dos 30 anos da artista, que faz aniversário neste sábado (18).





O levantamento mostrou que as canções “Evapora” e “Coisa boa” integram o top 3 do ranking das mais executadas no país. Outro destaque foi a música de autoria de Groove mais regravada até o momento: “Ameianoite”, feat com Pablo Vittar - inclusive, foi a intérprete que mais participou em gravações de canções de autoria da cantora.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Com 112 composições e 343 gravações cadastradas na gestão coletiva da música no Brasil, Groove tem os direitos autorais de execução pública garantidos pelo Ecad quando as canções tocam e os espaços, canais e organizadores de eventos das iniciativas pública e privada pagam o licenciamento musical obrigatório para utilização musical, como prevê a Lei dos Direitos Autorais (9610/98).





No Brasil, o Ecad é a instituição responsável por arrecadar e distribuir direitos autorais sempre que existe utilização pública de músicas em qualquer canal ou espaço: rádio, TV, cinema, estabelecimentos comerciais, plataformas digitais, casas de festas, shows e outros locais de frequência coletiva. Com isso, a instituição garante a remuneração a autores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos.

Publicidade





Ranking das músicas de autoria de Gloria Groove mais tocadas nos últimos cinco anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina)





Posição - Música - Autores

Publicidade





1 - Vermelho: (citação: mina de vermelho) - Pablo Bispo / Gloria Groove / Ruxell / Mc Daleste





2 - Evapora - Pablo Bispo / Iza / Alvaro / Ciara / Gloria Groove / Ruxell / Diplo / Sergio Santos / Bas Van Dalen

Publicidade





3 - Coisa boa - Pablo Bispo / Gloria Groove / Ruxell / Sergio Santos





4 - Arrasta - Pablo Bispo / Ruxell / Gloria Groove / Sergio Santos

Publicidade





5 - Radar - Pablo Bispo / Arthur Marques / Gloria Groove / Ruxell / Sergio Santos





6 - Provocar - Andre Vieira / Wallace Vianna / Gloria Groove / Breder

Publicidade





7 - Bumbum de ouro - Pablo Bispo / Gloria Groove / Ruxell / Sergio Santos





8 - A queda - Pablo Bispo / Lucas Guedes / Ruxell / Gloria Groove





9 - Apaga a luz - Pablo Bispo / Ruxell / Gloria Groove / Sergio Santos





10 - Deve ser horrível dormir sem mim - Paraiba / Manu Gavassi / Tiago Abrahao / Gloria Groove