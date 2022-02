Victor Fasano tira a sunga e mergulha nu nas águas dos Lençóis Maranhenses

O ator e ativista ambiental Victor Fasano, 63, no ar na reprise da novela 'O Clone' (Globo), surpreendeu os seguidores ao compartilhar um vídeo, de 2021, onde aparece tirando a sunga e correndo pelado para mergulhar nas águas dos Lençóis Maranhenses.

Internautas comentaram a publicação elogiando a boa forma física do ator e pedindo para ele gravar de frente. "Agora volta correndo de frente quero ver ser é branquinha", escreveu uma internauta mais ousada. Outra comentou que o ator realizou o sonho dela de ver seu traseiro e pede para ele realizar outro sonho:

"Tocar nele, por favor".





"Sabe aquelas alucinações que se tem no meio do deserto? Pois, estou tendo uma. Maravilhoso", comentou uma internauta após ver o vídeo do ator. Uma seguidora falou que sentiu até falta de ar ao ver o ator nu.





"Fiquei na dúvida só qual é a maior a beleza: da paisagem natural ou do humano."

Uma mulher pede para Fasano não se esquecer que tem fãs da terceira idade. "Quase tive um treco aqui. Seu lindo", elogiou. Um usuário escreveu: "Eita visão, e não é a praia, é esse homem que é muito gato."





Teve seguidores que pediram mais vídeos de Fasano nu. "Eu apoio a produção de mais vídeos do Victor Fasano assim. Perfeito", disse uma mulher. "Bebê quase tive um infarto aqui! Pode fazer mais vídeos assim por favor!", pediu uma internauta.





Muitos usuários comentaram que o tempo não passou para Fasano, que continua maravilhoso. "Meu Deus o tempo passa e você cada dia mais maravilhoso! Que colírio para os olhos", elogiou uma mulher. Outra internauta lembrou que já encontrou o ator pessoalmente em Ilhéus há alguns anos e ele não mudou. "Já te encontrei uma vez no Hotel Jardim Atlântico em Ilhéus há muito tempo atrás, e você não mudou nadinha! Jesus!"