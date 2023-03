Vídeo de Bruce Willis comemorando aniversário deixa família, fãs e amigos emocionados

Um vídeo mostrando o ator Bruce Willis em seu aniversário de 68 anos no domingo (19) deixou familiares, amigos e fãs emocionados. A atriz Emma Heming, atual esposa do ator, disse que sua sensação no momento foi "uma facada no peito".







O aniversário de Bruce Willis foi comemorado com a esposa, a ex-esposa, Demi Moore, e todas as filhas do ator. No vídeo, Bruce está usando jeans, camiseta, jaqueta, tênis e cachecol. Esse é o primeiro registro em vídeo do ator desde 16 de fevereiro deste ano, quando foi diagnosticado com demência.

No vídeo é possível ver Bruce Willis sorrindo sem um dos dentes, enquanto brinca no momento da comemoração da música de aniversário. Assista ao momento: