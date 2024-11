Viih Tube diz que teve complicações no parto do segundo filho

Viih Tube, 24, relatou que passou por intercorrências no parto do segundo filho, Ravi. O bebê nasceu na noite da última segunda-feira (11).

A influenciadora contou aos seguidores que ficou 19 horas em trabalho de parto, mas no fim precisou de uma cesárea de emergência.

"O que eu mais queria era ter conseguido parto normal, mas eu não ia arriscar meu filho ou eu. Fui direto para a cesárea", disse Viih Tube. "Passamos por coisas perigosas, era visível que estava dando algo errado. Quase tivemos que ir para a UTI, mas deu tudo certo."

A ex-BBB disse que ficou frustrada porque "queria muito viver a experiência do parto normal", mas não conseguiu. "O mais importante é que está todo mundo bem."

Ravi nasceu pesando 3,7 quilos e medindo 49 centímetros. O casal também é pai Lua, de um ano e sete meses.

