Vinicius, do BBB 24, sofre acidente e ajuda a tirar vítimas das ferragens na PR-444 em Arapongas

O atleta paralímpico e ex-participante do BBB 24 Vinicius Rodrigues sofreu um acidente na madrugada desta segunda-feira (8) no momento em que partia de Maringá para Londrina, ambas no Paraná. O ônibus em que estava bateu em outro carro e capotou .



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade



Segundo o atleta , o susto foi grande, mas está bem. "Livramento. Acidente grave. Ônibus que eu estava capotou. Consegui abrir a emergência e tirar algumas pessoas. Estou bem, ferimentos leves da pancada. Mais um acidente que encaro a morte de perto", destacou pelas redes sociais.



Vinicius perdeu, há quase dez anos, uma das pernas após um acidente de carro e desde então ganha a vida como atleta paralímpico.



Conforme o relato dele, uma caminhonete teria entrado na contramão na frente do ônibus e causado a batida e o capotamento. Ele também afirma que o motorista morreu, e o condutor do ônibus havia ficado preso nos ferros contorcidos. O resgate foi chamado e realizou todas as ações no local.