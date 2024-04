Motorista de caminhonete morre após colisão com ônibus na PR-444, em Arapongas

O motorista de uma caminhonete Ford Ranger, de 46 anos, morreu após o veículo colidir com um ônibus na PR-444, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), na noite deste domingo (7).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), a caminhonete seguia pela via quando, ao passar pelo KM 17, bateu contra o ônibus Mercedes-Benz Polo Paradiso, que era conduzido por um homem de 56 anos e seguia na direção contrária. Com a colisão, o ônibus tombou.

O condutor da caminhonete morreu no local do acidente e o corpo foi recolhido pelo IML (Instituto Médico Legal) de Apucarana. O veículo levava, também, uma passageira de 42 anos, que teve ferimentos e precisou ser encaminhada para um hospital em Maringá.

O motorista do ônibus, que levava 37 passageiros, também ficou ferido e foi levado para receber atendimento médico em Maringá. Entre os passageiros, seis tiveram ferimentos e foram encaminhados para hospitais de Arapongas, Londrina e Maringá.





O BPRv informou que, no momento do acidente, uma chuva torrencial atingia a rodovia.