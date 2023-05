Whindersson Nunes abre o jogo sobre possível reconciliação com Luísa Sonza

Whindersson Nunes, 28, falou pela primeira vez sobre o casamento com Luísa Sonza, 24, e a torcida para uma possível reconciliação dos dois. Após uma troca de mensagens e elogios, o humorista e a cantora geraram especulações sobre um retorno.







Sincero ao dizer se pensa na cantora. Em entrevista ao programa Provoca com Marcelo Tas na TV Cultura, o humorista confessou se ainda pensa na ex-mulher. "Povo pede pra eu voltar com ela? Mas eu não penso na Luísa, eu lembro da Luísa. Porque a Luísa é uma pessoa famosa, tem sucesso, está nos outdoors, na TV, nas publis, então eu a vejo. Não ignoro a pessoa com quem fui casado", disse.





Whindersson admitiu que os dois se falam eventualmente. "No meu show que saiu agora, ela me ligou para falar o que tinha achado, Disse que achou irado, que eu tinha feito uma parada muito artística, muito massa."

Sem chances para uma reconciliação entre os dois. Em seguida, Tas questionou sobre a possibilidade de um retorno dos dois. "Tem alguma fofoca nova para você contar para a gente?". O humorista tentou desconversar, mas ele riu e negou que os dois podem voltar a ser um casal.





"Saiu uma notícia de que a gente ia voltar e só estava esperando a hora certa [para divulgar]. Mandei mensagem pra ela: 'Viu aí que a gente está namorando? Pois é, fiquei sabendo pelas notícias'. Eu tenho um bom relacionamento com a Luísa. A gente é amigo, tranquilo, mas ninguém está falando de voltar, não", garantiu.





Casamento de Whindersson e Luísa. Os dois se conheceram e começaram a namorar em 2016. O casamento veio em 2018, mas, em 2020, eles decidiram dar um a união. À época, os dois afirmaram que a decisão foi tomada para não "estragar" o passado, descrito por eles como "quase perfeito". Ainda destacaram que pretendiam manter uma boa relação.