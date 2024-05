Whindersson Nunes lutará em mesmo evento de Mike Tyson com transmissão da Netflix

O influenciador e comediante Whindersson Nunes voltará aos ringues em grande estilo. Isso porque ele vai desafiar o boxeador número um da Índia e primeiro signatário internacional da Most Valuable Promotions (MVP), Neeraj Goyat, em um desafio de boxe no dia 20 de julho.



"Cresci assistindo grandes nomes do boxe, então, ter a oportunidade de fazer parte desse card e me desafiar nesse esporte é uma honra", diz Nunes. "Como já falei outras vezes, o boxe é mais do que apenas uma luta: é uma arte que exige muita técnica, timing e estratégia. Tenho me preparado diariamente com meus treinadores", emenda.



O duelo será transmitido pela Netflix e terá seis rounds. O evento será o mesmo em que lutarão Mike Tyson e Jake Paul. A diferença é que no evento principal serão oito rounds.



As vendas de ingressos para essa luta já quebraram o recorde de maior bilheteria do boxe ou MMA na história do estado norte-americano.