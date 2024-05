Seleção Brasileira: Dorival Júnior convoca mais três para a Copa América

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, completou no domingo (19) a lista de convocados para a Copa América. Ele chamou Bremer, da Juventus, Éderson, do Atalanta, e Pepê, do Porto, para a disputa do torneio continental, que começa em junho, nos Estados Unidos.







Na quinta-feira (16), a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) permitiu a inscrição de mais três atletas por equipe. No total, Dorival Júnior vai contar com 26 atletas na competição.

O treinador convocou também o goleiro Rafael, do São Paulo. Ele vai substituir Ederson, do Manchester City, que sofreu uma fratura no rosto na terça-feira (14). O goleiro brasileiro se machucou ao se chocar com Romero na vitória por 2 a 0 sobre o Tottenham, pela Premier League.





"Todos os atletas, independente do momento das convocações, chegam em igualdade de condições para disputar e brigar por uma posição dentro da equipe titular", afirmou o técnico Dorival Júnior.





A Conmebol também aceitou esticar para o dia 15 de junho o prazo para a apresentação da lista definitiva dos jogadores inscritos na Copa América.





