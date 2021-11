Will Smith arranca risos com imitação de Arnold Schwarzenegger

Conhecido por protagonizar filmes e séries de sucesso e também como cantor, Will Smith, 53, arrancou risos ao imitar Arnold Schwarzenegger, 74. O ator participou de um programa de entrevistas no qual falava sobre o começo de sua carreira artística, indicando que Eddie Murphy, 60, era seu ator favorito e "Guerra nas Estrelas", o filme que mais gostava.



"Eu via a mim mesmo como Eddie Murphy, em 'Guerra nas Estrelas'", brincou o astro ao falar que o amor pela trilogia de George Lucas, o fez atuar em filmes de ficção científica, como "Independence Day" e "MIB". Em seguida, Smith contou que quando fazia "Um Maluco no Pedaço", foi a inauguração de um restaurante, onde encontrou Schwarzenegger, Sylvester Stallone, 75, e Bruce Willis, 66.



"Eles estavam ali parados e conversando, eu entrei no meio multidão e disse, 'ei, rapazes, me desculpem. Quero fazer o que vocês fazem e ser a maior estrela de cinema do mundo e sei que se alguém pode me dar umas dicas são vocês'", contou Smith em entrevista ao The Graham Norton Show.



"Eles olharam um para o outro e eu acho que em alguma mensagem secreta de estrelas do cinema decidiram que Arnold me responderia", disse Smith, emendando na imitação do astro de longas dos anos 1990, como "O Exterminador do Futuro", "O Vingador do Futuro" e "Um Tira no Jardim de Infância".

"Se quer ser uma estrela do cinema, os filmes não podem só fazer sucesso nos Estados Unidos. Você precisa ir para todos os países e se imaginar como um político concorrendo pelo cargo de maior estrela de cinema do mundo", falou Smith, imitando a voz de Schwarzenegger, fazendo tanto os convidados quanto a plateia gargalharem com a brincadeira.



Recentemente, o ator parabenizou o jovem Jabari Banks, que protagonizará o reboot dramático de "Um Maluco no Pedaço", que deve estrear em 2022. "É um prazer conhecer você e do fundo do coração quero te parabenizar, você ganhou o papel de Will em 'Um Maluco no Pedaço", disse Smith, que foi lançado ao estrelato pela comédia. Na ocasião, o jovem ator respondeu: "Eu estou pronto, muito pronto".