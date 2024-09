Will Smith participa de jantar especial no Brasil

O ator Will Smith, 55, que vai fazer uma participação nesta próxima quinta-feira (19) no palco Sunset do Rock in Rio, foi agraciado na noite de terça-feira (17) com um jantar especial feito por uma chef brasileira.





A responsável por preparar as iguarias foi Carmem Virgínia, do Altar Cozinha Ancestral, famosa por sua gastronomia afro-brasileira. A pedido da equipe do artista, foi servido um jantar que celebra a cultura dos orixás, divindades das religiões de matriz africana, e composto por ingredientes simbólicos que homenageiam Iemanjá, Xangô e Oxum.

O menu tinha entradas, prato principal e sobremesas. No cardápio havia pastelzinho de feira com pimenta na entrada, assim como caldinho de feijoada com torresmo, ensopadinho de sururu, acarajé, vatapá e salada com caju, castanha e brotos.





O prato principal contava com arroz caldoso com personagens do mar e feijão verde com farofa, vinagrete de quiabo e pirão de leite.

As opções de sobremesa foram cocada de colher, bolinhos fritos de tapioca e coco além do tradicional bolo de rolo. Segundo a chef, Smith amou tomar caipirinha de umbu cajá, algo que só tem Nordeste, e se deliciou com bolo de rolo, pastel e o arroz caldoso.





O evento também contou com famosos brasileiros, tais como Xamã, Juliana Alves e Maju Coutinho, que compartilharam cliques com o astro de Hollywood.





