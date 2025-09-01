Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
'mais tempo para a família'

William Bonner se despede do Jornal Nacional da Globo após 29 anos

Redação Bonde
01 set 2025 às 18:46

Compartilhar notícia

Foto: Fábio Rocha/Globo
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Após 29 anos como apresentador do Jornal Nacional da Globo e 26 como editor-chefe, o jornalista William Bonner vai anunciar sua saída do jornalístico nesta segunda-feira (1º), na edição que comemora 56 anos do programa. Bonner ficará no comando do telejornal até 3 de novembro e dará lugar a César Tralli, que vai assumir o posto de âncora ao lado de Renata Vasconcellos.

Segundo o Portal G1, a Globo vem trabalhando há cinco anos no projeto de substituição de Bonner, que teria manifestado desejo de ter mais tempo para a família e para atividades pessoais, abrindo mão de funções executivas e da atuação no jornalismo diário. A partir de 2026, William Bonner vai apresentar o Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg.

“Ser recebido pelo Globo Repórter me deixa honrado e gratíssimo. Todos os meus amigos me ouviram falar do sonho de integrar essa equipe quando pudesse deixar o JN. De todos os programas do jornalismo já existentes quando cheguei à Globo, é o único em que nunca atuei, nem interinamente, em 39 anos”, disse Bonner ao G1.

CARREIRA

Bonner é formado pela ECA-USP (Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo) e iniciou sua carreira como redator publicitário e locutor de rádio. Chegou à Globo em 1986 e, por dez anos, atuou como apresentador do SPTV, do Jornal Hoje, do Fantástico e do Jornal da Globo. Em 1996, assumiu a bancada do Jornal Nacional e, em 1999, tornou-se editor-chefe.


Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade

DANÇA DAS CADEIRAS


De acordo com o G1, Roberto Kovalick assume o lugar de Tralli, que atualmente apresenta o ‘Jornal Hoje’. Kovalick deixa o ‘Hora Um’ e passa o bastão ao jornalista Tiago Scheuer.


Publicidade

BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

William Bonner TV Globo Rede Globo jornal nacional
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas