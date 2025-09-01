William Bonner se despede do Jornal Nacional da Globo após 29 anos

Após 29 anos como apresentador do Jornal Nacional da Globo e 26 como editor-chefe, o jornalista William Bonner vai anunciar sua saída do jornalístico nesta segunda-feira (1º), na edição que comemora 56 anos do programa. Bonner ficará no comando do telejornal até 3 de novembro e dará lugar a César Tralli, que vai assumir o posto de âncora ao lado de Renata Vasconcellos.
Segundo o Portal G1, a Globo vem trabalhando há cinco anos no projeto de substituição de Bonner, que teria manifestado desejo de ter mais tempo para a família e para atividades pessoais, abrindo mão de funções executivas e da atuação no jornalismo diário. A partir de 2026, William Bonner vai apresentar o Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg.
“Ser recebido pelo Globo Repórter me deixa honrado e gratíssimo. Todos os meus amigos me ouviram falar do sonho de integrar essa equipe quando pudesse deixar o JN. De todos os programas do jornalismo já existentes quando cheguei à Globo, é o único em que nunca atuei, nem interinamente, em 39 anos”, disse Bonner ao G1.
CARREIRA
Bonner é formado pela ECA-USP (Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo) e iniciou sua carreira como redator publicitário e locutor de rádio. Chegou à Globo em 1986 e, por dez anos, atuou como apresentador do SPTV, do Jornal Hoje, do Fantástico e do Jornal da Globo. Em 1996, assumiu a bancada do Jornal Nacional e, em 1999, tornou-se editor-chefe.
DANÇA DAS CADEIRAS
De acordo com o G1, Roberto Kovalick assume o lugar de Tralli, que atualmente apresenta o ‘Jornal Hoje’. Kovalick deixa o ‘Hora Um’ e passa o bastão ao jornalista Tiago Scheuer.
