Yasmin Brunet diz que amiga se curou de câncer apenas com meditação

A modelo Yasmin Brunet, 34, disse em entrevista ao podcast PodDelas, levado ao ar na terça-feira (23), que uma de suas amigas conseguiu se curar de um câncer apenas com meditação. O assunto gerou críticas nas redes sociais, com internautas alegando que a fala poderia desencorajar o tratamento tradicional contra a doença.





Brunet explicava sobre documentários que falam sobre a saúde e a mente quando deu a declaração. "São documentários que falam quem somos nós. Um deles fala de como o corpo humano e a mente tem a capacidade de se curar sozinhos. Não existe isso de 'você vai morrer'", iniciou.

Após ser questionada pelas apresentadoras se realmente acreditava na teoria, ela continuou: "[Acredito] mil por cento! Até porque eu conheço uma pessoa que se curou de câncer assim, com uma meditação todo dia. Ela se imaginava muito pequena e, antes de dormir, imagina entrando dentro da corrente sanguínea dela, conversando com todos os órgãos... é uma coisa bem maluca, mas eu sei, de fato, que funcionou com ela", concluiu.





Após a repercussão das declarações da modelo, internautas criticaram no Twitter. "Passaram todo esse tempo estudando, procurando a cura do câncer, quando poderiam simplesmente ter perguntado o método de meditação da Yasmin Brunet?", ironizou um. "A Yasmin Brunet é aqueles good vibes que acha que tudo cura com pensamento positivo, até câncer. Sério, tem que acabar o hippie rico good vibes", disse outra.





*Sob supervisão de Fernanda Circhia