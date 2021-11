Yasmin Brunet diz que no Brasil 'relações familiares são romantizadas'

A modelo Yasmin Brunet, 33, conversou com seus seguidores neste sábado (27) e desabafou sobre relações tóxicas, em especial as familiares. "Eu acho que, principalmente, no Brasil, as relações familiares são muito romantizadas", começou.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





"Tem, sim, famílias muito tóxicas. Tem membros da família que estupram, abusam física e emocionalmente. Tem pais que fazem atrocidades com os filhos", continuou a modelo. "Infelizmente, muita gente ainda tem a mentalidade de 'mas é sua mãe. Mas é seu pai. Mas é seu avô'."

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





"E, nisso, perdemos crianças diariamente. Seja perdendo vidas ou um futuro todo pelo trauma que elas passam. Mãe e pai são pessoas normais que tiveram filhos. Tem pessoas boas e ruins no mundo", concluiu.





Nas redes sociais, alguns internautas apoiaram a atitude da modelo ao falar sobre familiares, e também houve associações da fala feita nos Stories com a relação conturbada que Brunet tem com a família de seu marido, o surfista Gabriel Medina, 27.





"Yasmin Brunet ganhou tudo quando disse sobre romantizar relações familiares. Yasmin você é tudo!", escreveu uma. "Yasmin Brunet, você é tão necessária", disse outra. "Podem falar o que quiser, mas eu amo os stories de resposta da Yasmin Brunet", disse um terceiro.

Continua depois da publicidade





Recentemente, o surfista afirmou que desentendimento com a sua mãe e outros familiares o aproximou do pai biológico Cláudio Ferreira, após 20 anos de uma relação estremecida. A relação do tricampeão mundial de surf com a família tem sido marcada por desavenças e polêmicas desde que ele se casou em janeiro deste ano com Brunet.





Em entrevista ao Olhar Olímpico, do UOL, Ferreira falou que pela primeira vez em 20 anos eles vão passar o Natal juntos em família. Segundo ele, o beijo de feliz Natal não será dado em um encontro em frente ao portão. "Só esse ano que ele veio falar comigo. Muitas das coisas que aconteceram, ele desconhecia, porque a mãe dele sempre falou muito mal de mim. E eu disse que a verdade é essa, essa, essa."





O pai do surfista disse que eles conversaram, choraram muito e pediram perdão um ao outro pelos erros durante todos esses anos. "Ele falou: 'Pai, me perdoa. Desculpa ter errado esses anos todos'. Eu, muitas vezes, pensei mal dele, achava que ele não queria me ver, mas era a Simone [Medina] fazendo as coisas por trás, e a gente era envolvido. Graças a Deus, permaneceu a verdade. Estamos vivendo a verdade hoje em dia", disse Ferreira.