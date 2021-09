Yudi Tamashiro assume namoro com cantora Mila

O apresentador e dançarino Yudi Tamashiro, 29, e a cantora Mila, 33, apresentadora do programa HERvolution (RedeTV!) que ficou conhecida pela canção "Tudo Ok", assumiram namoro nesta terça-feira (31) com publicações feitas em seus perfis do Instagram.

Na legenda da publicação, o apresentador escreveu a letra da música "Don Juan" de Belo, 47, e se declarou para a namorada. "Te amo", escreveu. "Escuto essa música do meu irmão, Belo, há oito anos esperando esse momento", completou o ex-apresentador do Bom Dia e Cia (SBT).