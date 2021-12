Celso Portiolli vai às redes sociais para revelar câncer de bexiga e início de tratamento

O apresentador Celso Portiolli, 54 anos, recorreu ao Instagram, durante a manhã desta terça-feira (28), para anunciar o diagnóstico de um câncer de bexiga, na fase mais precoce possível, por meio de um exame de rotina. Um procedimento endoscópico possibilitou a retirada deste pólipo.

O próximo passo, conta o apresentador, é um tratamento no interior da bixiga, uma espécie de imunoterapia chamada BCG.

O assunto pede seriedade, mas o contratado de Silvio Santos não abandonou a calma e aproveitou para também tranquilizar o público. Segundo ele, a chance de cura é próxima de 100%: "Isso me deixou bastante aliviado, bastante otimista, feliz, com muita fé que vai dar tudo certo".





Ele optou por tornar o fato público ainda em 2021 para não iniciar 2022 com a notícia.





O tratamento não deve tirar o comandante do Domingo Legal da grade de programação do SBT. Além do dominical, Portiolli esteve à frente do Show do Milhão, anteriormente apresentado pelo patrão Silvio Santos.

O retorno da atração de quiz foi bem vista por críticos, tendo nova temporada anunciada para 2022.





Além de seguir na telinha, Portiolli garantiu que levará uma vida normal, frequentando a academia, por exemplo. Prometeu, inclusive, que a descoberta não lhe impedirá de animar os produtos televisivos.





O vídeo serviu para agradecer aos envolvidos nos cuidados do artista, desde sua esposa Suzana Marchi até a equipe médica encarregada por lhe atender.





Assista ao anúncio: