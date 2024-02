Festa sustentável: confira cinco dicas para um Carnaval mais consciente

O Carnaval está chegando, e com ele vem a preocupação sobre o destino adequado dos resíduos gerados durante a festa. Para os catadores de material reciclável, a coleta desses itens não só representa uma fonte de renda, mas também contribui para a preservação do meio ambiente.



Desde 2003, quando o Carnaval de São Paulo realizou sua primeira ação de reciclagem, diversos esforços têm sido feitos por órgãos governamentais, empresas, associações e ONGs para ampliar a coleta seletiva durante o período festivo e conscientizar a população.





Apesar de desempenharem um papel crucial na preservação ambiental, os catadores muitas vezes enfrentam desvalorização, invisibilidade e preconceito. Em São Paulo, um projeto que visa valorizar esses profissionais é o aplicativo Cataki, lançado em 2017, que conecta catadores a pessoas que desejam ter seus resíduos coletados e reciclados.



Mariana Cardoso, membro do grupo técnico do Movimento Plástico Transforma, destaca a importância da contribuição dos catadores e da população para tornar a coleta seletiva mais eficaz. "A atuação desses trabalhadores é fundamental, pois ainda é comum vermos as ruas cheias de lixo durante o Carnaval, já que os foliões muitas vezes descartam seus resíduos fora dos pontos de coleta".