Mensagem em garrafa atravessa oceano e muda vida de família

Imagine passear pela praia, encontrar uma mensagem dentro de uma garrafa e descobrir que ela viajou mais de 7 mil quilômetros por sete anos até chegar em você!
Foi isso que aconteceu com uma família de Michigan, nos Estados Unidos, enquanto passeava por uma praia da Flórida. Paris Hoisington, 31, estava com o noivo e os três filhos procurando conchas quando a filha mais velha, de 11, notou algo diferente na areia. "Mãe, olha o que eu achei: uma mensagem em uma garrafa!", disse a menina, conforme contou Paris ao jornal local The Islander.
Dentro da garrafa, havia dois pássaros de origami e um bilhete com a seguinte mensagem:
"Olá, pessoas que encontraram isto, vocês ficarão felizes por terem achado. Por quê? Porque vão me conhecer através deste número." No papel encontrado, também havia um número de telefone anotado e a data em que a garrafa foi lançada ao mar.
A surpresa aumentou quando a família descobriu que o objeto havia sido jogado no oceano em 2018, no Havaí, a mais de 7 mil quilômetros de distância. O autor era um jovem que teve a ideia de lançar a garrafa junto com a irmã. Paris mandou uma mensagem para o número e, para sua surpresa, recebeu uma resposta. Desde então, as famílias estão em contato.
Meteorologistas afirmam que a jornada da garrafa, embora improvável, é possível. A corrente do Golfo, furacões e até o Canal do Panamá podem ter contribuído para o trajeto. Bob Harrigan, meteorologista da ABC 7 News, comentou sobre a possível jornada do item pelos oceanos: "Ela teria que ter passado pelo Canal do Panamá. Apesar de muito improvável, é possível que a garrafa tenha ficado presa no casco de algum navio ou algo do tipo."
Especialista também sugere outras hipóteses para o percurso da garrafa pelos mares. "Uma tempestade, como um furacão, poderia tê-la empurrado pelo canal ou lançado ao Caribe, de onde seguiria pela corrente do Golfo até chegar ao Golfo do México."
